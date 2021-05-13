"Tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor - Son Dakika

Bursa ve çevre iller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla cadde, bulvar ve meydanlarda önceki günlere nazaran sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri denetim noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı kişiler ise market alışverişi için dışarı çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri de şehitliklere ziyarette bulundu.