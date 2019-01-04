Doğu'nun Boğaz Köprüsünün Girişinde Yol Çöktü
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük köprüleri arasında yer alan ve 'Doğu'nun boğaz köprüsü' olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nün girişinde çökme meydana geldi.
Türkiye
'nin en büyük köprüleri arasında yer alan ve 'Doğu'nun boğaz köprüsü' olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü
'nün girişinde çökme meydana geldi.
Adıyaman-Siverek- Diyarbakır
yolu üzerinde bulunan, Doğu'ya yapılan en büyük yatırımlardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü'nün yaklaşık 500 metre gerisinde aşırı yağışlardan dolayı çökme meydana geldi. Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış Kahta-Nissibi Köprüsü arasındaki yola da zarar verdi. Köprüye yakın konumdaki çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik ayrışma meydana geldi. Dört şeritli yolun 2 şeridinden fazla kısmı kullanılmaz hale geldi. Karayolları ekipleri çöken kısmı şeritle kapattı.
Çökmenin gittikçe derinleştiği, doğu ile batı illeri arasındaki bağlantıyı sağlayan Nissibi Köprüsü'nden geçişlerin tehlikeye girdiği öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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