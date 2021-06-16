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"Doğu'nun Çukurova'sı"nda kayısı hasadı başladı - Son Dakika

"Doğu'nun Çukurova'sı"nda kayısı hasadı başladı

16.06.2021 12:40

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Iğdır'da, halk arasında "sarı elmas" olarak anılan kayısının hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Iğdır'da, halk arasında "sarı elmas" olarak anılan kayısının hasadı başladı.

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen kentteki bahçelerde yetiştirilen kayısıların toplanabilir seviyeye gelmesiyle kent genelinde hasat hareketliliği yaşanıyor.

Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısının üretildiği kentte, yurdun dört bir yanından gelen tüccar, önceden satın aldıkları bahçeleri hasat ederken bazı bahçelerin sahipleri de kendi imkanlarıyla kayısıları toplayarak pazarlarda satışa sunuyor.

Özellikle şalak türünün yoğun ilgi gördüğü hasatlardan elde edilen kayısılar, bahçede kilosu 10 liraya kadar alıcı buluyor. İşçilerin hasat edip kamyonlarla taşıdığı kayısılar, yurt dışı ve yurt içine ihraç edilmek üzere soğuk hava depolarına istifleniyor.

Yurt içi pazarda Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerine gönderilen kayısı yurt dışında ise Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kayısının Iğdır ile özdeşleştiğini, Iğdır denilince akla kayısının geldiğini söyledi.

Kayısının bölge çiftçisi için iyi bir gelir kapısı haline geldiğinin altını çizen Yolcu, "İlimizde bu yıl yaklaşık 35 bin ton rekolte bekliyoruz. Her yıl bu rakamlar artarak devam ediyor. Kayısının en büyük sıkıntısı ilimizde ilkbahar geç donları, geç donlar olmadığı sürece verimde düşüş olmuyor." dedi.

Bu yıl geçen yıl elde edilen rekolteye göre biraz düşüş olduğunu belirten Yolcu, "Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı biraz düşüş oldu. Aslında bu yıl 40 bin tonun üzerinde beklentimiz vardı ama tahminimize göre biraz daha az rekolte olacak. Rekoltenin az olması aslında ekonomik açıdan çiftçimizin eline geçecek paranın az olacağı anlamına gelmiyor, rekolte az olduğu zaman da ürün güzel para ediyor." ifadelerini kullandı.

Yolcu, elde edilen ürünün yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderilerek ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Bu ürünleri hem ülke içerisinde satıyor hem de ihracat ürünü olarak değerlendiriyoruz. Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere ilimizden taze kayısı ihracatı yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor." diye konuştu.

Çukurova, Türkiye, Hasat, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Doğu'nun Çukurova'sı'nda kayısı hasadı başladı - Son Dakika


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