Doğu'nun en sıcak ili Erzincan

ERZİNCAN (İHA) – Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü il Erzincan oldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da eksi 2, Iğdır'da eksi 5, Erzurum'da eksi 6, Ağrı'da eksi 10, Kars'ta eksi 11, Ardahan'da eksi 12 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 7 derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14,3 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 17,9 derece oldu. - ERZİNCAN