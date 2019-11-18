Son Dakika Haberleri: Doğu'nun en sıcak ili Erzincan
Son Dakika Güncel Doğu'nun en sıcak ili Erzincan - Son Dakika

Doğu'nun en sıcak ili Erzincan

6 saat önce

ERZİNCAN (İHA) – Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü il Erzincan oldu.

Doğu'nun en sıcak ili Erzincan, System.String[]

ERZİNCAN (İHA) – Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü il Erzincan oldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da eksi 2, Iğdır'da eksi 5, Erzurum'da eksi 6, Ağrı'da eksi 10, Kars'ta eksi 11, Ardahan'da eksi 12 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 7 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14,3 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 17,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor
Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağına dair iddialar yalanlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'nun en sıcak ili Erzincan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]