Son Dakika Haberleri: Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
Son Dakika Güncel Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu

Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu

7 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi'ne kış erken geldi.

Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu, System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'ne kış erken geldi. Cumartesi günü kar sürprizi yaşayan Erzurum ve Kars, sıfırın altında 9 dereceyle bölgenin en soğuk şehirleri oldu.

2 Kasım Cumartesi gecesi başlayan kar yağışının etkisini kaybederken, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ile Erzurum ve Kars'ta ölçüldü. Gece Ağrı ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, Erzincan sıfırın altında 4 dereceyi gördü. Iğdır'da termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterirken, bölgenin tek sıcak kenti Muş oldu. Ölçümlere göre Muş'ta gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren artış göstereceğini bildirdi.

BUZ TUTAN CAMLARI KAZIYARAK TEMİZLEDİLER

Cumartesi günü 5 santimetreyi geçen kar yağışının yaşandığı Erzurum'da soğuk hava sebebiyle her taraf buz tuttu. Park ve bahçelerdeki güllerin beyaza büründüğü kent merkezinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, buz tutan camları kazıyarak temizledi.

IĞDIR'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Bu arada Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyen manzaralarla dikkat çekiyor. Iğdır sonbahar mevsimi ile büyüleyen bir güzellik kazanırken, başı her zaman karlı olan Ağrı Dağı'na yağan karların ayrı bir güzelliği de kış mevsimin gelmekte olduğunun haberini veriyor. Dört mevsimi birden bağrına basan Iğdır'da sonbahara hakim olan alaca renkler görenleri hayran bırakıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan Ağrı Dağı, Alagöz Dağları ise beyazlara büründü.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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