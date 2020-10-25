Doğu'nun firmaları, Dicle Teknokent ile büyüyor - Son Dakika

Doğu'nun firmaları, Dicle Teknokent ile büyüyor

25.10.2020 11:01
Doğu'nun firmaları, Dicle Teknokent ile büyüyor, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde yer alan Dicle Teknokent, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen destekle bölgedeki firmaların gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde yer alan Dicle Teknokent, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen destekle bölgedeki firmaların gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.

Yaklaşık 300 dönümlük alan üzerine kurulu olan ve faaliyete 2012'de başlayan Dicle Teknokent aralarında kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, enerji, medikal elektronik, tarımsal teknolojinin de yer aldığı 43 firmaya ev sahipliği yaparken, akademik yönlendirmeyle şirketleri pazarın önemli oyuncuları haline getiriyor.

Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkılıç, AA muhabirine, Dicle Teknokent'in 2007'de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu anımsattı.

Teknokent'in 2018'e kadar istenen başarıyı elde edemediğini, ardından yapılan çalışmalar sayesinde önemli gelişme sağladığını aktaran Akkılıç, bölge teknokentleri arasında proje sayısı, Ar-Ge, bütçe harcamaları ve ihracat satışları ile ön sırada yer alma başarısı gösterdiğini anlattı.

Akkılıç, ülkede ürettiği teknolojileriyle yapılan ihracatıyla katma değer yaratan, bölgesindeki girişimci ve firmalara yön veren bir bölge olmak için yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de çarpan etkisi büyük olan proje sahipleri arasında ön sıralardayız. Teknokentler topluma teknoloji konusunda önderlik yapan kurumlardır. Ticaret ve sanayi sektörlerinin artan rekabet koşulları ile hayata tutunmasının yegane yollarından birisi Ar-Ge faaliyetleridir. Ar-Ge faaliyetleri büyük çaba ve maliyet isteyen uğraşılardır. Girişimcilere ve firmalarımıza büyük avantajlar sunulmaktadır. Girişimci adaylarımıza hem lojistik hem uzman desteğini sağlamaktayız."

Yerli kontak lens temizleme solüsyonu üretildi

"Dicle Teknokent'te 2017'de göreve geldiklerinde 15 firma bulunurken, şimdi 43 firmanın aktif olarak yer aldığını" ifade eden Akkılıç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda teknokentimize proje sunup hakem sürecinde 4 girişimci adayımız da var. Kendilerini projeleriyle kanıtlamış birçok firmalarımız bulunmaktadır. Yakın zamanda Türkiye'nin ilk yerli ULTRON Kimya firması, kontak lens temizleme solüsyonu üretti. Ürün Ar-Ge faaliyetlerini bitirmiş olup tüm testlerden geçti. Ülkemizde olmayan bu tıbbi malzemenin teknokentimizde üretilmesi bizi mutlu etti."

Akkılıç, çalışmalarıyla bölgedeki firmaların bilim ve teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Firmalara vermiş olduğumuz bazı avantajlar bulunmakta. Özellikle fikri olup da parası olmayan öğretim üyeleri veya girişimci adayları için burada ofis, internet, ısınma, Dicle Üniversitesi akademisyenleri ile ortak çalışma imkanı sağlıyoruz. Firmalar, komşu firmalarla beraber sinerji oluşturup büyük bir Ar-Ge faaliyeti için hazırlık evresini burada aşmaktadırlar." diye konuştu.

"Projeler sayesinde bölgeye büyük bir geri dönüşüm sağlanacak"

"Daha önce terörle anılan bölgemiz bundan sonra bilim ile anılacak." diyen Akkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Firmalarımız çeşitli sektörlerde faaliyetlerine devam etmektedirler. Teknokentlerde girişimci adaylarımıza

gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV muafiyeti ile yazılım sektörlerine KDV istisnası avantajı sağlanıyor. Firmalarımız son derece düşük bir barınma maliyetiyle teknokent imkanlarından faydalanıyor. Projeler sayesinde bölgeye büyük bir geri dönüşüm sağlanacak."

Araştırma Geliştirme, Dicle Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu'nun firmaları, Dicle Teknokent ile büyüyor - Son Dakika Ekonomi

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