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Doğu'nun gizli denizi "Hazar Gölü" tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

Doğu'nun gizli denizi "Hazar Gölü" tatilcilerin akınına uğradı

12.07.2021 13:16

Doğu'nun gizli denizi "Hazar Gölü" tatilcilerin akınına uğradı Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ne akın etti.

Doğu'nun gizli denizi "Hazar Gölü" tatilcilerin akınına uğradı

ELAZIĞ - Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ne akın etti. Görüntüler Akdeniz ve Ege'yi aratmadı.

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ciddi bir yoğunluğun olduğuna dikkat çeken işletme sahibi İbrahim Bahçeci, " Artan sıcaklıklardan dolayı Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki insanlar serinlemek için Hazar Gölü'nü tercih ediyor. Hazar Gölü, doğasının ve havasının temizliğinden dolayı insanların ilgi odağı haline geldi. Şuan Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak bir şekilde yoğun bir kalabalık var. Herkes bu durumdan memnun bir şekilde tatilini yapıyor. Kısıtlamaların kalkmasından sonra haftanın her günü yoğun" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte Malatya'dan geldiklerini belirten tatilcilerden Ramazan Eser, " Yüzmeye geldik. Temiz ve güzel bir yer. Biraz da kalabalık bir yer. Hava çok sıcak. Malatya'da gölet var ama burası gibi değil. Burası biraz sahili andırıyor" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinin güzel bir konuma sahip olduğunu dile getiren Mehmet Ekinci ise Hazar Gölü'nün, çevresinin daha da geliştirilmesi ile birlikte bir Şile kadar iyi olabileceğini kaydetti.

Arkadaşlarıyla birlikte tekne turu yapan Yasir Yılmaz da " İlk defa geliyorum, iyi eğlendik. Bayağı bir kalabalık var. İleriye kadar gittik, suyu güzel" dedi.

Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü tatilcilerin akınına uğradı
Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü tatilcilerin akınına uğradı
Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü tatilcilerin akınına uğradı
Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü tatilcilerin akınına uğradı

Hazar Gölü, Akdeniz, Türkiye, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Doğu'nun gizli denizi 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika


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