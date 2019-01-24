'Doğu'nun Hikâyesi'ne Kulak Verin!

Kendine has tarzı ve özgün çalışmalarıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapanDoğu, ilk single'ı "Doğu'nun Hikâyesi"ni müzikseverlerle buluşturdu. Pop, fantezi ve Anadolu müziğinin motifleriyle harmanlanan şarkılardan oluşan single, müzik dünyasına farklı bir bakış açısı getirecek.

Single'daki şarkıların aranjelerinde her ne kadar pop soundu kullanılsa da, single sözlerinde ve kendine has yorumunda Anadolu motifleri taşıyan parçalardan oluşuyor.

YILDIZ TİLBE'NİN KATKILARIYLA!

Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle yayınlanan ve prodüktörlüğünü Murat Tuncer'in Aliço ile birlikte yaptığı mini albümün diğer 3 parçası ise duygusal şarkılardan oluşuyor. Albüme ayrıca birçok sanatçının eserlerini severek yorumladığı ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de "Benim Ol" isimli eseriyle destek verdi.

Dört şarkıdan oluşan single'ın ilk video klibi, sözü ve müziği Aliço'ya ait olan, aranjörlüğünü ise Selim Çaldıran'ın yaptığı "Vuruldum" adlı hareketli parçaya çekildi. Müzik kanallarında yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gören klibin yönetmenliğini ise Ali Eşitmez üstlendi.