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"Doğu'nun Kapadokya'sı"...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor - Son Dakika

"Doğu'nun Kapadokya'sı"...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor

29.07.2021 11:29

"Doğu'nun Kapadokya'sı"...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırırken, her geçen gün ilgi odağı oluyor.

"Doğu'nun Kapadokya'sı"...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor

ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırırken, her geçen gün ilgi odağı oluyor.

Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan, halk arasında "Doğu'nun Kapadokya'sı" olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları yenilenen yüzüyle pandemi sonrası ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.

Yöre halkından Osman Nuri Çakır, ilginin her geçen yıl daha çok arttığını ifade ederek, "Doğduğumdan berri buralar böyle güzel. İbrahim Erkal burada bir şarkısına klip çekti. Sonra daha tanınır oldu. İnsan elinin dokunmadan doğal olan bu güzelliklere çok fazla ilgi oluyor. Bayramda iğne atsanız yere düşmez öyle kalabalık oluyor. Nevşehir'e ulaşamayız ama Doğunun da Kapadokya'sı burası diyebilirim. Balonlarımız eksik onlar da olacak" diye konuştu.

Ailesiyle Bursa'dan gelen Evren Ateş ise, "Buraları gezmek istedim. Gerçekten çok güzel yerler. Sanki doğal oluşumdan öte insan eliyle yapılmış kadar güzel. İmkanımız yoktu gelemiyorduk ama bu yıl burayı görmek nasip oldu. Çok güzel çok beğendim" dedi.

Periler Diyarı 'Narman Peri Bacaları' havadan drone ile görüntülenirken, kırmızı rengi ve değişik şekilleri ile göz kamaştırarak ziyaretçilerini bekliyor.

Doğu'nun Kapadokya'sı ...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
Doğu'nun Kapadokya'sı ...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
Doğu'nun Kapadokya'sı ...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
Doğu'nun Kapadokya'sı ...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor

Peri Bacaları, Kapadokya, Erzurum, Narman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Doğu'nun Kapadokya'sı'...Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor - Son Dakika


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