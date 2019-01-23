Doğu'nun "Kar Panterleri" Arı Gibi Çalışıyor
1 saat önce
Doğu'nun "Kar Panterleri" arı gibi çalışıyorKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri eksi 28 derecede gece gündüz demeden çalışıyor.
Doğu'nun "Kar
Panterleri" arı gibi çalışıyor
KARS - Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri eksi 28 derecede gece gündüz demeden çalışıyor.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardında kapalı yollarda Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri -28 derecede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ardından bölgede etkili olan tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi geçti. 1.5 metreye ulaşan kar sürücülere ise zor anlar yaşattı.
Gece ve gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam eden Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipler, çalışmaları 24 saat devam ettireceklerini söylediler. Ekiplerin göstermiş olduğu yoğun çalışmalarda vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
Ekipler, vatandaşların yollarda mağdur kalmaması için, rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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