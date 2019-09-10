Doğu'nun Karadenizi"nde fındık bereketi

Bitlis'in Hizan ilçesinde yemyeşil doğasıyla "Doğu'nun Karadenizi" olarak bilinen Nazar bölgesinde, 350 aile 7 bin 500 dekar alanda yetiştirdikleri fındıkla geçimlerini sağlıyor.

Fındık yetiştiriciliği bakımından uygun bir iklim ve toprak yapısına sahip ilçenin 7 köyünde yetiştirilen Hizan fındığı, yüksek yağ oranı, sert kabuklu kalitesi ve aromasından kaynaklı bölge illerinin yanı sıra ülkenin batısında da tercih ediliyor.

Coğrafi şartlar nedeniyle engebeli arazi içerisinde zor şartlarda yetiştirilen fındığın hasat döneminde köylüler, ağaçları yaptıkları çengellerle yere çekerek topladıkları fındıkları büyük çuvallara dolduruyor.

Mevsim şartlarına göre 650 ile 900 ton arasında verim alan köylüler, kent ekonomisine de yılda yaklaşık 10 milyon lira destek sağlıyor.

" Türkiye'de yetiştirilen fındığın yüzde 5'i Hizan'da"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Yolbilen, Sarıtaş, Yaylacık, Ekinli, Çalışkanlar, Görece ve Tutumlu köyünde fındık yetiştirildiğini söyledi. Fındık bahçelerinin olduğu köylerde arazilerin engebeli olması nedeniyle başka bir ürün yetişmediğini belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Bu köylerde yetiştirilen ve ilçeye has bu fındıkların protein değeri oldukça yüksektir. Tek olumsuz denilecek yönü fındıkların sert kabuklu oluşudur. İlçede arz talebi karşılayamamaktadır. İlçemizde yetişen fındık çeşitleri beynane, erişti, sivani, çavreş, hindi, gevrek ve turşuk isimleriyle anılmaktadır. Bunların her bir çeşidinin farklı bir tadı var. Hizan'da 7 bin 500 dekar alanda yaklaşık 650 ile 900 yüz ton fındık üretimi yapılmaktadır. Bazı yıllarda daha fazla üretimi yapılıyor. Bu fındıkların ilçemiz ekonomisine katkısı yaklaşık 10 milyon liradır. Türkiye'de yetiştirilen fındıkların yüzde 5'i Hizan ilçemizde yetiştirilmektedir."