Doğu'nun "Kış Cenneti" Havadan Bir Başka Güzel
1 saat önce
Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'un kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması seyrine doyumsuz manzaralar sundu.
Türkiye
'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum
'un kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması seyrine doyumsuz manzaralar sundu.
Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı kentte bir süredir etkili olan kar yağışının ardından park, bahçe ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanıp adeta gelinliğini giyen Erzurum, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.
Kış mevsiminin en çetin yaşandığı şehirlerin başında gelen ve "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle türkülere konu olan kentte, hava sıcaklığı bazı geceler sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.
Kışın halkın yaşamını zorlaştırmasına rağmen doğal güzellikleri ile de öne çıkan şehirde ağaçlık alanların karla örtülmesi güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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