Doğu'nun Mendereslerinde Görsel Şölen

AĞRI/ Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı nedeniyle Iğdır
'daki Ünlendi Vadisi'nden geçen derenin oluşturduğu menderesler, görsel şölen sundu.
Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.
Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler, güzel görüntü oluşturdu. Manzara, Anadolu Ajansı
ekibince havadan görüntülendi.
Ağrı
Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise kar nedeniyle sorumluluk alanlarındaki yollarda herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.
Yollarda genişletme ve kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, özellikle sabah etkili olan buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıldığı belirtildi.