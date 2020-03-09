Doğu'nun seracılık merkezi Şanlıurfa oluyor - Son Dakika
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Doğu'nun seracılık merkezi Şanlıurfa oluyor

7 saat önce

Türkiye'nin tarım kenti Şanlıurfa'da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.

Doğu'nun seracılık merkezi Şanlıurfa oluyor, System.String[]

Türkiye'nin tarım kenti Şanlıurfa'da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.


Türkiye'de tarım olarak önemli bir konumda yer alan Şanlıurfa'da artık çiftçiler, pamuk ve tahıl ürünlerinin yanı sıra seracılıkta yapmaya başladı. Kentte erken gelen baha ile çiftçiler, birçok kadının istihdam edildiği seraları tarlalarına kurdu. Üreticiler seralara ektikleri salatalık, patlıcan, biber, domates gibi sebzeler ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin sebze ihtiyacını karşılamak istediklerini belirtti. Üreticiler ayrıca seralarda kadınlara da istihdam sağlayarak mevsimlik göçlerin önüne geçilmeyi hedefliyor.


Dedesinden kendilerine miras kalan tarlaya sera kuran genç çiftçi Sefa Keşküş, "Neden olmasın dedik ve tarlamıza sera kurmaya karar verdik. Biz sera kurduktan sonra komşularımız da kurmaya başladı. Serada salatalık, patlıcan, biber, domates gibi sebzeleri ektik. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin sebze ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Şanlıurfa Antalya'dan daha sıcak sadece nem oranı burada düşüktür. İnşallah nem sıkıntısını da seracılık ile çözeceğiz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kulandı.


Günlük ortalama 8 saat serada çalışan kadınlar, 40 ile 60 lira arasında yevmiye alıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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