"Doğu'nun Trakyası"nda ayçiçeği bereketi

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Erzurum diken üstünde! Ayı 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

Alman Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Galatasaray'a yeni sponsor! 6 milyon 550 bin lira gelir elde edilecek