"Doğu'nun Trakyası"nda ayçiçeği bereketi
1 saat önce
Erzurum'un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası'nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.
Erzurum'un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası'nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40
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