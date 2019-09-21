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"Doğu'nun Trakyası"nda ayçiçeği bereketi

1 saat önce

Erzurum'un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası'nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

Erzurum'un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası'nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

Pasinler, Erzurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 
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