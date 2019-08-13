Doğu Perinçek: "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan 'FETÖ'nün siyasi ayağıdır"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ"nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ"nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:39
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