Son Dakika Haberleri: Doğu Perinçek: "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan 'FETÖ'nün siyasi ayağıdır"
Son Dakika Dünya Haber

Doğu Perinçek: "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan 'FETÖ'nün siyasi ayağıdır"

10 dakika önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ"nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.

">
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ"nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kuzene toplu halde tecavüz edip boğazlarını kestiler
ABD'li komedyen Whitney Cummings, şantajcıları durdurmak için göğüs ucunun göründüğü fotoğrafı paylaştı Cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 18:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Perinçek: "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan 'FETÖ'nün siyasi ayağıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]