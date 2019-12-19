Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık'ta gittiği Abhazya ziyaretini değerlendirdi.

Abhazya'nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması için çaba sarf ettiklerini belirten Perinçek, "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.

Karadeniz ülkelerine Abhazya'yı tanıma çağrısı yapan Perinçek, "Türkiye ile Abhazya arasındaki doğrudan ulaşım, turizm, ticaret, kültürel alışveriş ve ekonomik kalkınma için işbirliği, ülkemiz yararınadır." ifadesini kullandı.

Perinçek, Abhazya ziyaretinden sonra hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını sözlerine ekledi.

Doğu Perinçek, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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