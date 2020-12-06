Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın - Son Dakika

Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın

06.12.2020 10:20
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın, System.String[]

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Kısmen İktidar' adlı belgeselde Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Perinçek, "Kulaklarını çektim. Hepsi çoluk çocuk" ifadelerini kullandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Bu zübükü ciddiye almayın" diyerek Perinçek'e tepki gösterdi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için hazırlanan 'Kısmen İktidar' adlı belgesel sosyal medya platformu YouTube'da izleyicilerle buluştu. Perinçek şimdiye kadar 300 binden fazla kişinin izlediği belgeselde gündem yaratacak açıklamalara yer verdi.

DENİZ GEZMİŞ VE MAHİR ÇAYAN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar oldu.

"KULAKLARINI ÇEKTİM, HEPSİ ÇOLUK ÇOCUK"

Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini belirten Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Perinçek'in sözleri tartışma konusu olurken, Vatan Partisi liderine başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.

"BU ZÜBÜKÜ CİDDİYE ALMAYIN"

Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım. İlk oyumu 61 seçiminde TİP'e verdim diyor, Aybarı'ın konuşmasından etkilenmiş. 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962'de Genel Başkan oldu. (Özet, bu Zübükü ciddiye almayın!)" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın

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Son Dakika Politika Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübükü ciddiye almayın - Son Dakika


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