Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı - Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı

15 dakika önce

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KHK ile ilgili sözleri nedeniyle İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı. FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri CNN Türk'ü karıştırdı. Perinçek'in stüdyodaki İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen 4'üncü Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan'ın sözleri tartışıldı.

İSMAİL SAYMAZ'I FETÖ'YE KOL KANAT GERMEKLE SUÇLADI

CHP'li belediyelerin de konuşulduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak stüdyodaki bazı konukları FETÖ'ye kol kanat germekle suçladı.

PERİNÇEK'E KANDİL ZİYARETİNİ HATIRLATTI

FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren İsmail Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlatarak "Tüm bunları PKK'yı dağda ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz" diye sordu.

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar

Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz, Kandil Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 01:08:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]