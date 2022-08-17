Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Doğu Perinçek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek,17 Haziran 1942'de Gaziantep'te o sırada yedek subaylık görevi yapan Sadık Perinçek ve Lebibe Perinçek'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Apçağa köyünden PTT Müdürü Cemal Perinçek ile Rahime Perinçek'in ve Malatya'nın Balaban köyünden öğretmen İbrahim Olcaytu ile Tunceli'li Firuze Olcaytu'nun torunudur.

Perinçek, Erzincan ili, Eğin ilçesi, Apçağa köyündendir. Lakabı Hacı Sadıkgil olan aile, 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasının ardından, daha sonra Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve 16 yıl boyunca Erzincan Milletvekilliği ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan babası henüz öğrenciyken, 'sadık' sözcüğünün eş anlamlısı olan Perinçek soyadını aldı.

Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini bitirmesinin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümüne giren Perinçek, 1962 ve 1963 senelerinde üniversiteye devam ederken, işçilik yapmak için bulunduğu Almanya'da Almanca öğrendi.

Haziran 1964'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve Kamu Hukuku, Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri kürsüsünde asistan olarak görev alan Perinçek, Mart 1968'de hukuk doktorasını yaptı. Perinçek'in doktora tezinin konusu aynı zamanda ilk kitabı olan, Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi'dir.

1964 yılında dünya görüşü olarak Bilimsel Sosyalizm'i benimseyen ve 1968 Mart'ında, Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanı olan Perinçek, o sene Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemlerinde, devrimci gençlik hareketinin liderliğini yaptı.

Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yapan ve Kasım 1968'de arkadaşlarıyla beraber Aydınlık Dergisi'ni kurup yayınlamaya başlayan Perinçek, 12 Mart döneminde, TCK 141. madde nedeniyle, 20 yıl hapse mahkum edildi ve yaklaşık iki buçuk sene tutuklu kaldı. Temmuz 1974'de genel afla serbest kalan Perinçek, 28 Ocak 1978'de, Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanlığı'na geldi. Aynı sene 20 Mart'ta, günlük Aydınlık Gazetesi'nin kuruluşuna ve yayınına liderlik eden Perinçek, gazetede başyazarlık yaptı.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından tutuklanarak 8 yıl hapse mahkum edilen Perinçek, Mart 1985'de serbest bırakıldı.

Ocak 1987'de, haftalık 2000'e Doğru Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapmaya başlayan Perinçek, bu dergide başyazarlık yaptı. 10 Nisan 1990'da, "Sansür Sürgün Kararnamesi"nin çıkarılmasıyla, tutuklanarak konduğu Diyarbakır Cezaevinde üç ay geçiren ve 1991 senesinde, TCK 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuşan Perinçek, Temmuz ayında Sosyalist Parti'nin 2. Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi. Daha sonra 10 Temmuz 1992'de, Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasının ardından kurulan İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

Perinçek, Ergenekon örgütü soruşturması kapsamında 21 Mart 2008 günü saat sabah 04.30 sıralarında, evine baskın yapılmak suretiyle, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı gazeteci İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu ve pek çok İşçi Partilinin de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından tutuklandı. Perinçek; silahlı terör örgütü kurma, yönetme, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, açıklanması yasak belgeleri temin etme suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır ve 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 6 Mart 2014 tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM kararı ile kaldırılmasının ardından 10 Mart 2014 akşamında tahliye edilmiştir.

Perinçek'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, gazeteci ve aynı zamanda, Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek'le yaptığı evliliğinden, 1970 doğumlu Zeynep, 1976 doğumlu Kiraz adında iki kızı ve 1978 doğumlu Mehmet, 1994 doğumlu Sadık Can adında da iki erkek çocuğu vardır.

Kitapları:

Yabancı Dilden Yayınlanan Eserleri:

43. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası SAVUNMA, Çince, Pekin 1976.

44. Eurasian Alternative, Workers' Party (Turkey) Publications, İstanbul, November 1996.

45. The Kurdish Question, Workers' Party (Turkey) Publications, İstanbul, November 1996.

46. Mafiokratie -Wandlung des imperialistisch-kapitalistischeen Systems zu Mafia und die Folgen für die Türkei-, Çev. Ziynet ..., Kaynak Yayınları, Frankfurt/Main, Erste Auflage, Juli 2004.

47. Die Grossmaechte und die Armenierfrage in Sowjetischendokumenten, Çev. Ziynet ..., Kaynak Verlag, İstanbul, Temmuz 2005.

Hazırladığı Derlediği Kitaplar:

48. Kurtuluş Savaşı ve Lozan, Komintern Belgelerinde Türkiye-1, çev. Fatma Artunkal, Birinci basım Boğazlar Meselesi Lozan ve Montrö başlığıyla, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, İstanbul, Kasım 1993.

49. Kemalist Cumhuriyet, Komintern Belgelerinde Türkiye-2, çevirenler Işık Soner, Şule Perinçek, Mehmet Cengiz; Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 1994.

50. Kürt Sorunu, Komintern Belgelerinde Türkiye-3, Çevirenler: Fatma Artunkal, Şule Perinçek; Birinci basım Kürt Millî Meselesi başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1994.

51. Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi, Komintern Belgelerinde Türkiye-4, Çeviren: Fatma Bursalı, Birinci basım, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1979.

52. Şefik Hüsnü Yazı ve Konuşmalar, Komintern Belgelerinde Türkiye-5, Çevirenler: Fatma Artunkal, Şule Perinçek; Birinci basım Şefik Hüsnü Komintern Organlarındaki Yazı ve Konuşmalar başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Ağustos 1977; İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 1995.

53. Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1997.

Çevirileri:

54. Enver Hoca, Revizyonizm ve Maceracılık Yenilgiye Marksizm-Leninizm Zafere Götürür (Şule Perinçek ile birlikte), Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1975)

55. Antonoio Carlo, Sovyetler Birliği'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1975.

56. Jacek Kuron-Karol Modzelevski, Tekelci Bürokratik Sosyalizm, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1976.

Ayrıca birçok broşürü, binin üzerinde dergi ve gazete yazısı var.

Doğu Perinçek'in Yöneticilik Yaptığı Dernek ve Kuruluşlar:

1963: Hukuk Fakültesi Fikir ve Sanat Ocağı Kurucusu ve ilk yönetim kurulu üyesi.

1967: Berlin Türk Toplumcular Ocağı kurucusu ve ilk başkanı

1967-71: Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Türkiye Bölümü yönetim kurulu üyesi.

1966-70: Türk Hukuk Kurumu yönetim kurulu üyesi.

1968: Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı.

1978-81: Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı.

1988-89: Basın Konseyi Kurucusu ve Temsilciler Kurulu Üyesi.

1988'den beri: Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi.

1988: IPI (Uluslararası Basın Enstitüsü ) üyesi.

1991-92: Sosyalist Parti Genel Başkanı

1992-1998: İşçi Partisi Genel Başkanı.

19 Ekim 1999'dan beri: İşçi Partisi Genel Başkanı.

Önderlik Ettiği Dergi ve Gazeteler:

1967: Dönüşüm Yazı Kurulu üyesi ve başyazarı

1968: Forum Dergisi yöneticisi

1968 Kasım-69 Aralık: Aydınlık Sosyalist Dergisi Yazı Kurulu Üyesi ve önderi.

Temmuz 1969-Nisan1971: İşçi Köylü gazetesi başyazarı ve önderi.

1970 Ocak-1971 Nisan: Proleter Devrimci Aydınlık yazı kurulu üyesi ve önderi.

1974-1975: Haftalık Aydınlık başyazarı.

20 Mart 1978-12 Eylül 1980: Günlük Aydınlık gazetesi başyazarı.

1987-l991: 2000'e Doğru Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı.

1993-1994: Günlük Aydınlık gazetesi yazarı ve daha sonra başyazarı.

1994-2007: Haftalık Aydınlık gazetesi başyazarı.