Son Dakika Haberleri: Doğu Perinçek'ten Binali Yıldırım'a Ziyaret

Doğu Perinçek'ten Binali Yıldırım'a Ziyaret

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kabul etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kabul etti.

Yıldırım'ın Kavacık'taki ofisinde basına kapalı olarak yaklaşık 20 dakika süren görüşmeye ilişkin talebin Perinçek'ten geldiği öğrenildi.

Görüşme sonrası çıkışta açıklama yapan Perinçek, "Çok güzel bir görüşme oldu. Görüşmede vatanımızın bütünlüğü ve Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin ekonomisinin de bir üretim ekonomisi ile çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Şuna da güveniyor, inanıyoruz; Türkiye bu zorlukları, çetin koşulları yenecek kabiliyete, birikime, güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:05 Kaynak: AA

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