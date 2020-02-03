Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz - Son Dakika
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Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz
12 dakika önce
Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında şehitlerle ilgili verdiği sözleri ve verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki gördü. Perinçek şehitlerle ilgili İsmail Saymaz'a gülerek 'Şehit vermeden olmaz' yanıtını verdi.
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3.02.2020 23:24:56. #1.13#
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