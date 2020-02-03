Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz - Son Dakika

Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz

12 dakika önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında şehitlerle ilgili verdiği sözleri ve verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki gördü. Perinçek şehitlerle ilgili İsmail Saymaz'a gülerek 'Şehit vermeden olmaz' yanıtını verdi.

Doğu Perinçek'ten sosyal medyada tepki çeken sözler: Şehit vermeden olmaz, System.String[]

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:12 
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