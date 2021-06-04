Doğu Perinçek, Twitter paylaşımı nedeniyle Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, "hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Perinçek'in avukatı İbrahim Erdoğan, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Sedat Peker'in kendi Twitter hesabından paylaştığı Perinçek'le ilgili ifadelerine yer verilerek, bu ifadelerin açık bir husumet duygusunun ürünü olduğu ve Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme, eleştiri sınırları ötesinde hakaret amacı taşıdığı belirtildi.

Şikayet konusu sözlerin yayınlandığı Twitter'a dünyanın her yerinden ulaşılabildiği vurgulanan dilekçede, "Müvekkil herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alındığında şüphelinin şikayet konusu sözleri, Twitter gibi sosyal paylaşım sitesinde kullanmış olması, bu sözlerin müvekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygınlığı zedeleyici etkisini bir kat daha arttırmaktadır. Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. " denildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre internet erişiminin mümkün olduğu her yerde zararın meydana geldiği kaydedilen dilekçede, şikayete konu ifadelerde, Doğu Perinçek'in onur, şeref ve saygınlığına yoğun saldırıda bulunulduğu ve bunun kast boyutunda olduğu kaydedildi.

Dilekçede, şüphelinin "hakaret" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi.