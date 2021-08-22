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Doğu Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika

Doğu Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

22.08.2021 20:16

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silivri'de düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silivri'de düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Kurultayda konuşan Perinçek, üretimin desteklenmesi için çiftçiyi destekleyeceklerini ve devletin kaynaklarını çiftçiye ve üreticiye aktaracaklarını ifade etti.

Asya halklarının atağa kalktığını vurgulayan Perinçek, "Amerika'nın devri bitti. Asya devri, Asya çağı açılıyor. Mazlum halkların geleceklerini ellerine aldıkları bir çağ açılıyor. Vurguncuların çağı, batı medeniyeti dedikleri, o çürümekte olan medeniyetin sonu geldi. O bakımdan da Türkiye'nin önü açıktır." dedi.

Doğu Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Doğu Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Doğu Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Doğu Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı

Vatan partisi, Doğu Perinçek, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Perinçek, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı - Son Dakika


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