Doğu Perinçek: "Zorlukları en başta Türk milletinin çelik iradesi ile yeneceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Doğu Perinçek: 'Zorlukları en başta Türk milletinin çelik iradesi ile yeneceğiz' - Son Dakika

Doğu Perinçek: "Zorlukları en başta Türk milletinin çelik iradesi ile yeneceğiz"

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Mehmetçiğin süngüsü çelikten, polisimizin silahı çelikten, Altay tankı çelikten, şimdi yeni Türk arabasını planlıyoruz ve yapacağız, o da çelikten. Zorlukları en başta Türk milletinin çelik iradesi ile yeneceğiz.

Doğu Perinçek:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Mehmetçiğin süngüsü çelikten, polisimizin silahı çelikten, Altay tankı çelikten, şimdi yeni Türk arabasını planlıyoruz ve yapacağız, o da çelikten. Zorlukları en başta Türk milletinin çelik iradesi ile yeneceğiz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, partisinin "11. Bursa Olağan İl Kurultayı"nda konuşan Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin Türkiye'yi özgürleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin son yıllardaki sınır ötesi harekatlarına değinen Perinçek, "Türkiye, Amerika- İsrail koridorunu yardı geçti. 'Türkiye, Amerika ve İsrail ile mücadele edemez, onlardan korkar, onlardan çekinir' gibi efsaneleri yerle bir etti." ifadesini kullandı.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin bir "üretim devriminin" eşiğinde olduğunu söyledi. Ülke ekonomisinin 1980'den bu yana halkın "borçlanma ekonomisi" diye adlandırdığı sürecin bittiği noktada olduğunu vurgulayan Perinçek, "Türkiye ekonomisi borçlanma çarkı ile dönemeyecek bir noktada ve önümüzdeki tek seçenek üretim devrimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek, Türkiye'nin 2020 ve sonrasındaki sürecini "çelik yılları" olarak nitelendirdi.

Devletin ve milletin güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan Perinçek, "Mehmetçiğin süngüsü çelikten, polisimizin silahı çelikten, Altay tankı çelikten, şimdi yeni Türk arabasını planlıyoruz ve yapacağız, o da çelikten." diye konuştu.

Doğu Perinçek, Türkiye, Altay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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