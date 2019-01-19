Son Dakika Haberleri: Doğu, Sibirya Gibi

Doğu, Sibirya Gibi

1 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor.

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DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle  Sibirya'yı aratmıyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7 derece ölçüldüğü Erzurum'un Tekman ilçesi ile sıfırın altında 28,1 dereceyi gören Ardahan'ın Çıldır ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Doğu Anadolu, en soğuk gecelerden birini yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecenin de altına düştü. Termometrelerin sıfırın altında 28,7 dereceyi gösterdiği Erzurum Tekman ile hava sıcaklığının sıfırın altında 28,1 derece ölçüldüğü Ardahan Çıldır hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Meteoroloji ölçümlerine göre, Doğu Anadolu'daki illerle bazı ilçelerde görülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ardahan: Damal -23,1, Göle -28,6, Hanak -22,4, Ardahan Merkez -25,4, Çıldır -28,1

Ağrı: Diyadin -18,5, Doğubayazıt -19,6, Eleşkirt -19,3, Hamur -26,3, Ağrı Merkez -26,8, Patnos -17,8, Taşlıçay -25,9, Tutak -23,6

Erzincan: Merkez -11,3, Otlukbeli -25,3, Refahiye -25,2, Tercan -17,5, Çayırlı -22,1, Üzümlü

Erzurum: Aziziye-15,1, Horasan -21,0, Hınıs -22,0, İspir -15,7, Karayazı -20,8, Karaçoban -23,8, Köprüköy -21,1, Pasinler -25,5, Tekman -28,7, Yakutiye -19,9, havalimanı -25,9, Çat -23,0

Kars: Akyaka -16,3, Arpaçay -16,5, Kars Merkez -20,4, Sarıkamış -17,9, Selim -21,2, Susuz -18,8

Muş: Bulanık -18,4, Hasköy -19,1, Korkut -16,3, Malazgirt -20,4, Muş Merkez -13,9, Varto -20,7 - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Ardahan, Erzurum, Sibirya, Güncel
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