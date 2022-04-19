Doğu Timor'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapıldı - Son Dakika
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Doğu Timor'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapıldı

19.04.2022 11:10
Doğu Timor'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapıldı

Güneydoğu Asya'da bulunan ada ülkesi Doğu Timor'da, siyasi kriz ve ekonomik belirsizlikler sürerken cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapıldı.

Güneydoğu Asya'da bulunan ada ülkesi Doğu Timor'da, siyasi kriz ve ekonomik belirsizlikler sürerken cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapıldı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta, 19 Mart'ta yapılan seçimin ilk turunda önde yer almasına rağmen oyların yüzde 50'sini geçemediği için düzenlenen ikinci turda seçmenler oylarını kullandı.

Ülkede sandıklar yerel saatle 15.00'te kapanırken oy sayma işlemi başladı.

İlk turda oyların yüzde 22,1'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Francisco Guterres, başkent Dili'de oy kullanırken gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları, seçim sonucunu makul bir şekilde kabul etmeye çağırdı.

Ramos-Horta, Dili'de oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına, "Doğu Timor halkı, ülkedeki ekonomik sorunları çözmek için yeni bir lider istiyor." açıklamasında bulundu.

İlk turda 72 yaşındaki Ramos-Horta oyların yüzde 46,6'sını, 67 yaşındaki Guterres yüzde 22,1'ini alırken diğer 14 aday, oyların geri kalanını bölüşmüştü.

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Kaynak: AA

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