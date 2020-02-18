"Doğu Türkistan Akademisi" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Doğu Türkistan Akademisi' başladı - Son Dakika

"Doğu Türkistan Akademisi" başladı

7 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Doğu Türkistan Akademisi" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Doğu Türkistan Akademisi" başladı.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında "Geçmişten Günümüze Doğu Türkistan" başlıklı konferansta konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Varis Çakan, Doğu Türkistan'ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Geçmişten günümüze Doğu Türkistan'da değişen dengeleri ve değişimin nedenlerine değinen Çakan, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikalardan bahsetti. Doğu Türkistan'ın zengin bir tarihe sahip olduğuna işaret eden Çakan, şöyle konuştu:

"Ezelden beri Doğu Türkistan, Çin'in bir parçası değildir. Doğu Türkistan, İslam dünyasının bir parçasıdır ve Türk İslam kültürünün de en etkin ve derin şekilde yaşadığı bir coğrafyadır. Doğu Türkistan, Türk ve İslam aleminin doğudaki son kalesi olarak Çinlilerle mücadeleye devam etti. Doğu Türkistan meselesi, sadece Doğu Türkistan'daki Türklerin meselesi değil Türk İslam dünyasının da meselesidir. Türk ve İslam dünyasının kanayan yarasıdır."

Doğu Türkistan'ın Çin'in batıya açılan penceresi olduğunu belirten Çakan, şunları söyledi:

"Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve stratejik olarak da avantajlı olması gerçeği, Doğu Türkistan'ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bir yandan da haber alma ve iletişim özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü özgürlüğü ortadan kaldırıp Doğu Türkistan'ı kapalı bir kutu haline getirerek bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır."

Çakan, Doğu Türkistan'ın zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çekerek "21. yüzyılın Kuveyt'i olarak da anılan Doğu Türkistan, petrol, doğal gaz, uranyum, kömür, altın ve gümüş madenlerinin bolluğuyla dikkati çekmektedir ve bu yönüyle Çin'in en önemli ham madde kaynaklarından biridir." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor
Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı Koronavirüs akıllı telefon pazarını da vurdu Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Doğu Türkistan Akademisi" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]