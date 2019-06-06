Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde
17 dakika önce
Uydu görüntüleri, Çin'in Doğu Türkistan'da çok sayıda camiyi yıktığını ve yerine ya yürüyüş parkuru ya yeşil alan ya da otopark yaptığını ortaya koyuyor
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:23
Önce uzun minaresi ve kubbesi yıkıldı, ardından beton yığını haline geldi.
Uygurların bir zamanlar hayat dolu olduğunu söylediği Doğu Türkistan
'ın Hoten kentindeki Bayram Camisi (İdgah mescidi), tarihi binanın tüm izlerinin silinmesinin ardından bir otoparka dönüştürüldü.
41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı
Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü