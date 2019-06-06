Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde
Son Dakika Dünya Haber

Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde

17 dakika önce

Uydu görüntüleri, Çin'in Doğu Türkistan'da çok sayıda camiyi yıktığını ve yerine ya yürüyüş parkuru ya yeşil alan ya da otopark yaptığını ortaya koyuyor

Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde, System.String[]
Önce uzun minaresi ve kubbesi yıkıldı, ardından beton yığını haline geldi.

Uygurların bir zamanlar hayat dolu olduğunu söylediği Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki Bayram Camisi (İdgah mescidi), tarihi binanın tüm izlerinin silinmesinin ardından bir otoparka dönüştürüldü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:23 
Doğu Türkistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:40:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]