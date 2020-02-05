Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı - Son Dakika Dünya

Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının Doğu Türkistan’da ne kadar yayıldığına ilişkin soruya, Çinli yetkililer "devlet sırrı" cevabını veriyor. Yerel yetkililer, devletin hedef haline gelmemek için bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Pekin, bütün bilgi kanallarını kontrol ediyor

Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Doğu Türkistan'da ne kadar yayıldığına ilişkin soruya, Çinli yetkililer "devlet sırrı" cevabını veriyor.


Koronavirüsün yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:09 
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