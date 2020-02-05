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Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının Doğu Türkistan’da ne kadar yayıldığına ilişkin soruya, Çinli yetkililer "devlet sırrı" cevabını veriyor. Yerel yetkililer, devletin hedef haline gelmemek için bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Pekin, bütün bilgi kanallarını kontrol ediyor
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Doğu Türkistan'da ne kadar yayıldığına ilişkin soruya, Çinli yetkililer "devlet sırrı" cevabını veriyor.
Koronavirüsün yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:09
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