Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

59 dakika önce

Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşlarımızın yaşadığı zulme, zorbalığa, baskı ve zorlamalara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi, konferans organize etti.

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Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Berber, 27 Aralık Perşembe saat 20:00'de MASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan konferansa tüm Manisalıları davet etti.

Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi, Doğu Türkistan'da Neler Oluyor? konulu konferans düzenledi. Konuşmacılığını İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ömer Kul'un yapacağı konferansta, 27 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de MASKİ Konferans Salonu'nda Doğu Türkistan coğrafyasında yaşanan acı ve zulümlere dikkat çekilecek.

Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Berber de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türk ve Müslüman olarak hiçbir vatandaşın Doğu Türkistan'da yaşananlara kayıtsız kalamayacağının altını çizen Berber, "Günümüz dünya düzeninde büyük aktör devletler, küresel politikalarını yürütürken, dünya coğrafyasının pek çok yerinde tarihi, kültürel ve sosyolojik özelliklerine dikkat edilmeksizin toplumlar göz ardı edilmektedir. Daha basit bir söylem ile ifade etmek gerekirse, küresel güçler menfaatleri icabınca bazı toplumlara zulüm ediyorlar. Türklüğün tanımını değişik şekillerde yapabilirsiniz. Ancak, Türk'ün bir karşılığı da "zulme, adaletsizliğe karşı koyan millet" demektir. Nerede bir haksızlık varsa, bilinki Türk milleti bunun karşısındadır. Üstelik bu zulme uğrayanlar soydaşınız, dildaşınız, dindaşınız olan ata yurdundaki kardeşleriniz ise buna sessiz kalmanız tabiatınız ile çelişir" dedi.

'TÜM MANİSALILARI BEKLİYORUZ'

Berber açıklamasına şöyle devam etti; "Biz Şehzadeler Türkocağı Şubesi ve kardeş kuruluşlarımız Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 27 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'de MASKİ Konferans Salonu'nda Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin acılarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bir konferans tertip ediyoruz. Bu konferansa hem bir Türk, hem de bir Müslüman olarak zulme karşı kalbinde en ufak bir nefret olan bütün Manisalıları bekliyoruz".

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:21 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Doğu Türkistan, Güncel
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