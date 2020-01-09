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Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan
6 saat önce
Uygur asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere Avrupa'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik uyguladığı 'etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini anlatıyor. Reyhan'ın, "İslam alemi, size hayırlı Ramazanlar dilemiyorum" adlı yazısı Fransa'da ses getirdi
Uygur asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere Avrupa'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik uyguladığı "etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini" anlatıyor.
Sonradan Fransız vatandaşlığına geçen Reyhan, 10 yıldır bu mücadeleyi verdiğini, ancak son 3 yılda Çin'de Uygurların zorla alıkonulduğu toplama kamplarının gündeme gelmesi ile uluslararası toplumun olanlardan haberdar olmaya başladığını ifade ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:36
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