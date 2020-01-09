Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan - Son Dakika Dünya

Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan

6 saat önce

Uygur asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere Avrupa'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik uyguladığı 'etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini anlatıyor. Reyhan'ın, "İslam alemi, size hayırlı Ramazanlar dilemiyorum" adlı yazısı Fransa'da ses getirdi

Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan, System.String[]

Uygur asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere Avrupa'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik uyguladığı "etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini" anlatıyor.


Sonradan Fransız vatandaşlığına geçen Reyhan, 10 yıldır bu mücadeleyi verdiğini, ancak son 3 yılda Çin'de Uygurların zorla alıkonulduğu toplama kamplarının gündeme gelmesi ile uluslararası toplumun olanlardan haberdar olmaya başladığını ifade ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Avrupa, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:36 
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