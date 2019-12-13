Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi - Son Dakika

Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi

6 saat önce

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi, System.String[]

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Yavuz Kuzucu, Çin yönetiminin akla hayale gelmedik yöntemlerle Uygur Türklerine büyük bir asimile politikası uyguladığını öne sürdü.

Bu durumun insanlık tarihinin ve çağımızın en büyük ayıbı olduğunu dile getiren Kuzucu, şöyle konuştu:

"Cuma namazına gitmek, bir genç çocuğa Kur'an-ı Kerim veya dini bilgiler öğretmek, cenazeler için dini merasim düzenlemek, ağıt yakmak ve ağlamak yasaklanmış durumda. Eğer bunlardan birisini yaparsanız gözaltına alınır ve bu esnada da akla hayale gelmedik işkence görür ve intiharlar yaşayabilirsiniz. Uygurların 63 yıldır yaşadıkları bu zulüm şu an için kısa vadede bitecek gibi durmuyor. Burada önemli olan nokta halk üzerindeki baskıların her zaman dini hassasiyetten kaynaklanmasıdır."

Kuzucu, "Dünyanın gözü önünde icra edilen bu zulmün daha fazla sürmemesi için özgür dünyanın kendini medeni gören her ülkenin Türke yapılan bu insanlık dışı Çin zulmüne dur demesi gerekir. Çin zulmünü en yüksek sesle kınayoruz." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi: Bizden vekil isterlerse veririm
Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:12 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
22:07 Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi - Son Dakika
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]