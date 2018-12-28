Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'daki Zulme Karşı Ses Verdiler

Doğu Türkistan'daki Zulme Karşı Ses Verdiler

13 dakika önce

Doğu Türkistan'daki Türklerin yaşadığı zulme ve zorbalığa karşı dikkat çekmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

Doğu Türkistan'daki Zulme Karşı Ses Verdiler, System.String[]
Doğu Türkistan'daki Türklerin yaşadığı zulme ve zorbalığa karşı dikkat çekmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Doğu Türkistan'da Neler Oluyor? konulu konferans düzenledi. Konuşmacılığını İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ömer Kul'un yaptığı seminerde Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşlarımızın yaşadığı baskı ve zorlamalara karşı dikkat çekmek ve farkındalık olmak amacıyla seminer düzenlendi. Konuşmacılığını İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ömer Kul'un yaptığı Doğu Türkistan'da Neler Oluyor? konulu konferansta Doğu Türkistan'da yaşanan dram anlattı.

MASKİ Konferans Salonu'ndaki semineri Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Bekir Dağıstan, Türk Eğitim- Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, TÜRKAV Başkanı Osman Kurtulmuş, Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Berber ve çok sayıda vatandaş takip etti. Seminer'in konuşmacılığı yapan Doç. Dr. Ömer Kul yaptığı konuşmada Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşlarımızın gördüğü zorbalığı örneklerle anlattı. Programın sonunda söz alan protokol üyeleri de zulme karşı sessiz kalınmaması hususunda çağrıda bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

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