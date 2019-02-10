Doğu Türkistan'daki Zulmü Sergiyle Anlattılar

Aydın
'ın Nazilli
İlçesinde Doğu Türkistan
'daki Çin
zulmünü anlatan fotoğraf sergisi açıldı.
Türk- Eğitim Sen
Nazilli Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar sergiyi gezerlerken Müslüman Uygur
Türklerine yapılan işkenceyi anlatan fotoğraf kareleri karşısında duygusal anlar yaşadı.
Türk-Eğitim Sen Nazilli Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Doğu Türkistan'da yaşanan dramı gözler önüne seren fotoğraflar Belediye Meydanında sergilendi. Sergiyi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık
başta olmak üzere Millet İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan
, CHP
İlçe Başkanı Serkan
Sevim, MHP
İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti
İlçe Başkanı Durmuş Kural, Partilerin kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer, Türk Eğitim Sen
Aydın İl Başkanı Rıdvan Naci Devli, Atatürkçü Düşünce Derneği
Nazilli Şube Başkanı Şafakta Nalan Ayas, vatandaşlar, öğrenciler ve sendika üyeleri ve STK
Temsilcileri gezdi.
Sergi ile ilgili Kanal 58'e bir açıklama yapan Türk-Eğitim Sen Nazilli Temsilcisi Olgun Ergün, yüreği Doğu Türkistan için vuran gönül dostlarına seslendiklerini ifade ederek, "Doğu Türkistan yüreğimizin yangınıdır, zulüm içinde inleyen mazlumların vatanıdır. Yıllardır artarak devam eden baskıların dayanılmaz bir hal aldığı bu coğrafyada soydaşlarımızın yardım çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Onlar insan, onlar Müslüman, onlar Türk. Tüm dünya gözlerini yumar kulaklarını tıkarken işgal altında bulunan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesine ses vermek için buradayız. Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi bile yoktur. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Doğu Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler
yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Dünya unutmasın k Müslüman Kardeşlerimiz yalnız değildir. Buradan tüm Türkiye
'ye ve dünyaya haykırıyoruz" dedi. - AYDIN