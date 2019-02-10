Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'daki Zulmü Sergiyle Anlattılar

Doğu Türkistan'daki Zulmü Sergiyle Anlattılar

35 dakika önce

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Doğu Türkistan'daki Zulmü Sergiyle Anlattılar, System.String[]
Aydın'ın Nazilli İlçesinde Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Türk- Eğitim Sen Nazilli Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar sergiyi gezerlerken Müslüman Uygur Türklerine yapılan işkenceyi anlatan fotoğraf kareleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

Türk-Eğitim Sen Nazilli Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Doğu Türkistan'da yaşanan dramı gözler önüne seren fotoğraflar Belediye Meydanında sergilendi. Sergiyi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere Millet İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Partilerin kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer, Türk Eğitim Sen Aydın İl Başkanı Rıdvan Naci Devli, Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şube Başkanı Şafakta Nalan Ayas, vatandaşlar, öğrenciler ve sendika üyeleri ve STK Temsilcileri gezdi.

Sergi ile ilgili Kanal 58'e bir açıklama yapan Türk-Eğitim Sen Nazilli Temsilcisi Olgun Ergün, yüreği Doğu Türkistan için vuran gönül dostlarına seslendiklerini ifade ederek, "Doğu Türkistan yüreğimizin yangınıdır, zulüm içinde inleyen mazlumların vatanıdır. Yıllardır artarak devam eden baskıların dayanılmaz bir hal aldığı bu coğrafyada soydaşlarımızın yardım çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Onlar insan, onlar Müslüman, onlar Türk. Tüm dünya gözlerini yumar kulaklarını tıkarken işgal altında bulunan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesine ses vermek için buradayız. Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi bile yoktur. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Doğu Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Dünya unutmasın k Müslüman Kardeşlerimiz yalnız değildir. Buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya haykırıyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Aydın, Nazilli, Doğu Türkistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Uygur Türklerine Yönelik Politikasına Sert Tepki Gösterdi: Büyük Bir Utanç Kaynağı

Son Dakika! Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 10:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan'daki Zulmü Sergiyle Anlattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]