Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan Fotoğraf Sergisi"

Doğu Türkistan Fotoğraf Sergisi"

35 dakika önce

İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana Derneğince, "Zulmün Gölgesinde Doğu Türkistan" sloganıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Doğu Türkistan Fotoğraf Sergisi
İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana Derneğince, "Zulmün Gölgesinde Doğu Türkistan" sloganıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda açılan sergisinde, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri fotoğraflarla vatandaşlara gösterildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım, Doğu Türkistan'daki zulmü duyurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Vatandaşlar, orada yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getirerek sergiden ayrıldı. Doğu Türkistan'daki zülmlerin bir an önce bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abuduwaili Buğrahan, sergiye destek vermek için geldiklerini belirterek "

Buğrahan, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Dünyanın hiç bir yerinde Türkiye gibi Doğu Türkistanlılara sahip çıkan olmadı. Türkiye sahip çıkıyor, Allah razı olsun." ifadesini kullandı,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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