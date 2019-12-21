Doğu Türkistan için

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Sessiz Çığlık" eylemiyle Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan kalabalık, "Kardeşini öldüren sessizliğindir" yazılı pankart açarak, ellerindeki meşaleler ile Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada tekbirler getirerek, "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Zalimler elbet hesap verecek" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ı yalnız bırakmadıkları için kalabalığa teşekkür etti.

Yıldırım, meydana taşıdıkları bu heyecanı unutmadan yol yürümeleri gerektiğini belirterek, "Doğu Türkistan nasıl kurtulur? Oradaki insanlara yapılan zulümler nasıl engellenir? Bu konuda hep beraber çalışacağız. Yolumuz kısa değil, ama uzun da değil. Çünkü nice firavunlar devrildi, nice zalimler devrildi. Doğu Türkistan mazlumunun gözyaşı, Çinlileri de devirecektir, Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Çinlilerin sadece belirledikleri gazetecileri ve siyasetçileri yanlarında götürdüklerini anlatan Yıldırım, onlara, orada herhangi bir zulmün olmadığını söylediklerini dile getirdi.

Yıldırım, bazılarının gerçekleri gördüğünü vurgulayarak, "Çünkü sadece Çinliler istedikleri yerlere götürüyorlar. Bazıları da onlardan etkileniyor. Bunlardan etkilenen bir tanesi geçen gün diyor ki 'Çinliler Doğu Türkistanlılara niye zulüm yapsın ki?' Adam inanmış buna. Çinliler '9 milyon Uygur var Doğu Türkistan'da.' demiş. Dikkat edin. Bak kendin itiraf ettin. Doğu Türkistan nüfusu en az 40 milyon. Demek ki 31 milyon insanı katlettin öyle mi?" ifadelerini kullandı.

"Yapılanların nedeni ekonomi"

Çinlilerin daha önce kampları inkar ettiğini söyleyen Yıldırım, derneklerinin çalışmaları sonucu bunu kabul ettiklerini anlattı.

Yıldırım, kampların varlığını kabul eden Çinlilerin, daha sonra buraların "eğitim kampları" olduğunu iddia ettiklerine dikkati çekerek, "Mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Kim evladını gönderir? Bazıları bunlara aldanmışlar. 'Buralarda meslek öğretiyorlar.' diyorlar. Gönder o zaman evladını onlara da meslek öğretsinler." diye konuştu.

Çin'in bu zulümlerinin nedeninin ekonomik kaygılardan kaynaklandığını ifade eden Yıldırım, tarihi İpek Yolu'nun Doğu Türkistan'dan geçtiğini belirtti.

Yıldırım, ayrıca Çin'in yeraltı kaynaklarının yüzde 70'inin şu anda Doğu Türkistan'da bulunduğuna işaret ederek, bu nedenle Doğu Türkistanlı olmanın suçlu olmaya yeterli olduğunu anlattı.

İslam ülkelerini Çin'e karşı birlikte hareket etmeye davet eden Yıldırım, Müslümanların İslam ülkelerinin politikalarını takip etmelerini istedi.

"Ticarete kurban etmeyin"

"Ey İslam ümmeti, Doğu Türkistan'ı ticarete kurban etmeyin" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye her zaman Doğu Türkistan'ın yanında oldu. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Biz Doğu Türkistan'ı gündeme getirince diyorlar ki 'Siz ABD'nin menfaatini dile getiriyorsunuz.' Ben de buradan diyorum ki ne ABD ne Çin emperyalizmi. Var olsun İslam Birliği. Bizi kimse bununla suçlamasın. ABD, madem çocukları düşünüyordu da neden Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da düşünmedi? Biz zalim olan herkese karşıyız.

Bugün tüm Türkiye'de Doğu Türkistan mitingleri yapıldı. Kürt kardeşlerimizin yaşadığı illerde de yapıldı, bu eylemler. Yaşasın İslam kardeşliği. Türk dünyasına çağrım var. Neden sahip çıkmıyorsunuz Doğu Türkistan'a? Ey Arap dünyası, siz neden Doğu Türkistan için bir araya gelmiyorsunuz? Ey İslamcılar, Kemalistler, Ülkücüler. Bir konuda birleşelim. Toplumsal barışı sağlayalım. Doğu Türkistan için bunu yapalım."

"Tüm dünyada akan kan Müslüman kanı"

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bu birlikteliklerinin daim olmasını dileyerek, "Bugün baktığımız zaman tüm dünyada akan kan Müslüman kanı. Eğer biz Allah yolunda, Resulullah yolunda ilerlersek bu akan kanlar duracak." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç ise "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için tek vücut olmak adına buradayız. Selam, hidayete tabi olanlara. Selam biz kardeşiz diyenlere." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, "Sessiz Çığlık" eylemi sona erdi.