Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Türkistan için 'Tek Yürek' mitingi - Son Dakika

Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingi

6 saat önce

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Afyonkatahisar'da gerçekleştirilen Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingine katıldı.

Doğu Türkistan için

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Afyonkatahisar'da gerçekleştirilen Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingine katıldı.


Afyonkarahisdar'da sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Tek Yürek" mitingi düzenlendi. Mitinge Doğu Türkist'an Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'ın esaretinin son bulacağına inandıklarını ifade ederek, "İnanıyorsak başaracağız. Biz önce kendi içimizde başarmayı, birleşmeyi, bütün olmayı öğrendiğimizde inşallah Çin'in o Çin Seddi de darmadağın olacak, bizim esaretimizde son bulacak. Tıpkı Kocatepe'de, tıpkı Dumlupınar'da, tıpkı Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi, o ruhu kendimizde bulduğumuz anda Doğu Türkistan'da da, bütün esaretin olduğu coğrafyada da bizim soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin birer birer bağımsız olduğunu göreceğiz. 3 yıldır devam eden bir soykırımdan bahsediyoruz. Biz avazımız çıktığı kadar, sesimizi duyurabildiğimiz kadar her ne kadar ara akım, her ne kadar ulusal medya sesimizi kesse de, her ne kadar oradaki zulme karşı Türk milletinin haber alma özgürlüğü engellense de ama sosyal medyadan Doğu Türkistan'ı anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Meclis Başkanı, Doğu Türkistan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi
İran Meclis Başkanı'ndan ABD Başkanı Trump'a çağrı: Askerleri bölgeden çekin MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Son Dakika Haberleri
23:31 Spor fenerbahçe, antalya'ya geldi - Son Dakika
23:31 Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Son Dakika
23:26 Denizli'de midibüs kundaklandı - Son Dakika
23:25 Ailesiyle tartıştı, kendini piknik tüpüyle odaya kapatarak ölmek istedi - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]