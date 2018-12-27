Doğu Türkistan İçin Yürüdüler

Doğu Türkistan'da uygulanmakta olan baskı, zulüm ve işkencelere karşı tek yürek olan Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı Üniversite Birimi öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlediler.

Doğu Türkistan'da uygulanmakta olan baskı, zulüm ve işkencelere karşı tek yürek olan Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı Üniversite Birimi öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlediler. Yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Atatürk Üniversitesi Anıtları önünde toplanan öğrenciler ve vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak yürüyüş gerçekleştirdiler. "Zulme Sessiz Kalan Dilsiz Şeytandır" Hadis-i Şerif'ini hatırlatan üniversite birimi, Doğu Türkistan'da artarak devam etmekte olan zulmün sonlandırılması için çağrıda bulundu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde tanınmış olan din ve vicdan hürriyetinin herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiği hatırlatılarak, ülkelerin de bu konuda girişimde bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.



Dokuz Işık Doktrini'nin ilkelerinden birinin Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik İlkesi olduğu ve Alparslan Türkeş'in "Hürriyet derken İnsan Hakları Beyannamesinde ve Birleşmiş Milletler Anayasasında ifadesini bulan tüm hürriyetlerin bir bütün olarak tanınması gerektiği"ne ilişkin ifadeleri hatırlatılarak, dünya kamuoyuna zulme karşı sessiz kalınmaması hususunda çağrıda bulunuldu.



Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yoğun bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler ve vatandaşlar, "Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun" sözünün biliciyle hareket ederek, her zaman Doğu Türkistan'daki kardeşlerinin yanında yer alacaklarını ifade ettiler. - ERZURUM

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