Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan İçin Yürüdüler

Doğu Türkistan İçin Yürüdüler

1 saat önce

Doğu Türkistan için yürüdülerNİĞDE - Niğde El Ele Derneği ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Doğu Türkistan için yürüdüler

NİĞDE - Niğde El Ele Derneği ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.
Protesto için İmam Hatip Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sonrası konuşma yapan Niğde El Ele Derneği Başkanı Yusuf Güleç, "Zalim Çin unutmamalıdır ki zamanı geldiğinde hepimiz keferelere diz çöktürmesini de biliriz. Mazluma umut zalime korku vermek bizim genlerimizde var. O Çin Seddi'ni yaptıran bu güzel millet, her daim zulmün karşısında olacaktır" dedi.
Yürüyüşe, bazı siyasi parti il başkanları, belediye başkan adayları ve etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Niğde, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Politika
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