Doğu Türkistan İçin Yürüyen Grup

Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul
'dan Ankara
'ya yürüyen grup, D-100 kara yolunu takiben Bolu
Dağı'na ulaştı.
İstanbul'dan 15 Aralık
'ta yola çıkan ve dün Düzce
'ye ulaşan 9 kişilik grup, Kocaeli
, Sakarya
ve Düzce'den yeni katılımlarla 30 kişiye ulaştı.
Ellerindeki Türk ve Uygur bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde D-100 kara yolunu takiben Kaynaşlı
ilçesine ulaşan grup, daha sonra Bolu Dağı'na tırmanışa geçti.
Amaçlarının yapılan zulme dikkati çekmek olduğuna değinen Uygur Türkü Ali Ekber
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktıklarını söyledi.
Uygur Türklerine yönelik zulmün yıllardır devam ettiğine değinen Ekber, "Yıllardır bu zulüm devam ediyor fakat 4-5 yıldır şiddetini arttırdı. Biz 1949'dan bu yana Çin'in zulmünü görüyoruz. Çin'in yaptığı bu kötülüklere karşı biz de tüm dünyaya bu durumu duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattık. Bu faaliyetimize başlarken 9 kişiydik fakat şimdi destek görerek 30 kişiye ulaştık. Bu rakamın Ankara'ya vardığımızda 200 kişiye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Grup, akşam Bolu'ya ulaşmayı hedefliyor.