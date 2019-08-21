Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı: Erkeklerimiz kamplarda, Çinliler mahremimize giriyor
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Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Uygur erkekler toplama kamplarında ve cezaevlerinde.
Doğu Türkistan
Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Uygur
erkekler toplama kamplarında ve cezaevlerinde. Onların kızlarının, hanımlarının, ve ailelerinin bulunduğu mahremlere ise 'kardeş aile' projesi adı altında Çinli işçiler ve memurlar yerleştirilerek bir ahlaksızlık, bir zulmü yaşatılıyor" dedi
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:48
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