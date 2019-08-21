Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı: Erkeklerimiz kamplarda, Çinliler mahremimize giriyor
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Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı: Erkeklerimiz kamplarda, Çinliler mahremimize giriyor

57 dakika önce

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Uygur erkekler toplama kamplarında ve cezaevlerinde.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Uygur erkekler toplama kamplarında ve cezaevlerinde. Onların kızlarının, hanımlarının, ve ailelerinin bulunduğu mahremlere ise 'kardeş aile' projesi adı altında Çinli işçiler ve memurlar yerleştirilerek bir ahlaksızlık, bir zulmü yaşatılıyor" dedi
Doğu Türkistan, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:48 
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