Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı: Erkeklerimiz kamplarda, Çinliler mahremimize giriyor

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye'nin Doğu Türkistan'da yaşananları yerinde incelemek üzere bölgeye göndermeyi planladığı heyetle ilgili uyarılarda bulunarak, "Heyet, Çin'in katliamlarını meşrulaştıracaksa gitmesinden, gitmemesi daha uygundur ve gitmesinin hiçbir kıymeti yok. Tam aksine bize zarar verir." dedi.



euronews'e konuşan Tümtük, Doğu Türkistan'ın Çin'in iddialarının aksine, Türklerin ata vatanı olduğunu belirtti.