Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk'ten 'Doğu Türkistan' konferansı - Son Dakika
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Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk'ten 'Doğu Türkistan' konferansı

6 saat önce

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, Çin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı zulmü anlattı.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk'ten 'Doğu Türkistan' konferansı, System.String[]

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, Çin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı zulmü anlattı.


Konuşmasında Doğu Türkistan coğrafyasının çok eski dönemlerden bu yana bir Türk yurdu olduğunu belirten Tümtürk, Türklerin ruhi, milli ve manevi hamurunun Doğu Türkistan'da yoğrulduğunu söyledi. Hiçbir Türk'ün bu topraklarda yaşanan acılara kayıtsız kalamayacağını ifade eden Tümtürk, "Çin devletinin Doğu Türkistan'da sistematik bir asimilasyon ve yok etme politikası izliyor Doğu Türkistan halkının milli ve dini kültürünü yaşamasına izin verilmediğini, bu duruma karşı gelen milyonlarca Türk'ün de hapishanelerde tutuluyor. Çin'in zulmü Firavun'u ve Nemrut'u aşmıştır. Türk halkının Doğu Türkistan'da yaşanan acılara sessiz kalmaması gerekir" dedi.


Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından Seyit Tümtürk'e Üniversitenin anı tabağı, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Cankara tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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