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Doğu Türkistan Platformu üyeleri yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Doğu Türkistan Platformu üyeleri yaşadıklarını anlattı

25.09.2021 17:35
Doğu Türkistan Platformu üyeleri yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Doğu Türkistan Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu, "Çin, Doğu Türkistan'da kana doymadı, işkence yapmaktan vazgeçmedi.

Doğu Türkistan Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu, "Çin, Doğu Türkistan'da kana doymadı, işkence yapmaktan vazgeçmedi. Şu anda 3 milyondan fazla insan Çin'in toplama kamplarında." dedi.

İlyasoğlu, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda organize edilen, "Doğu Türkistan için Anadolu Seferi" programında yaptığı konuşmada, kamp mağdurları olarak Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik, kültürel ve siyasi soykırım fiilleri ve ortaya konan insan hakları ihlalleri hakkında Türk halkını bilgilendirmek için Anadolu şehirlerini gezdiklerini belirtti.

Türkiye'deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurları olarak Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylarca eylem yaptıklarını anımsatan İlyasoğlu, Doğu Türkistan'daki soykırımı birinci ağızdan anlatmak için yola çıktıkları ifade etti.

İlyasoğlu, Türkiye'ye 2007 yılında yüksek lisans için geldiğini, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Çin'in kendisine vize vermediğini anlatarak, Çin'in eğitim kampları savunmasının ise gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

İl il dolaşarak Çin zulmünü anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan İlyasoğlu, "Biz pes etmedik, 'Çin'e teslim olmayacağız' dedik ve olmadık. Oradaki kimsenin eğitime ihtiyacı yoktu. Benim akrabalarımın hiçbirinin eğitime ihtiyacı yoktu. Ailelerimizden haber alamıyoruz." diye konuştu.

İlyasoğlu, Çin komünist rejiminin 1949'dan beri Doğu Türkistan'da her türlü işkence, baskı ve katliamı gerçekleştirdiğini savunarak, "Çin, Doğu Türkistan'da kana doymadı, işkence yapmaktan vazgeçmedi. Şu anda 3 milyondan fazla insan Çin'in toplama kamplarında." ifadesini kullandı.

Platform üyelerinden Doğu Türkistanlı Medine Nazımi de 2007'de Türkiye'ye geldiğini, İstanbul Üniversitesi mezunu kardeşi Mevlüde'nin ise hasta olan annelerine bakmak için gittikten sonra bir daha Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

Kardeşinin Çin'in toplama kamplarında tutulduğunu iddia eden Nazımi, "Kardeşim Türkiye'de okudu, Türk vatandaşı oldu diye bölücülükle suçlandı. O günden beri kardeşimden haber alamıyorum." dedi.

Ailesinden 11 kişinin kamplarda tutulduğunu ileri süren platform üyesi Nurmuhammet Uygur da neredeyse ailesinin tamamını kaybettiğini söyledi.

Uygur, 2016 yılından beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"5 yıldır ailemden haber alamıyorum. Babamın 5 yıl önce kamplara alındığını ve 5-6 ay sonra cenazesinin eve getirildiğini duydum. Abim, ablam ve annem kamplarda. Eşim ne durumda bilmiyorum. İki eniştem kamplarda öldü. Desteklerinize, dualarınıza ihtiyacımız var."

Platform üyelerinden Cevlan Şirmehmet ve Kudret Gulca da Trabzon İHH İnsani Yardım Vakfı'nın desteği ile gerçekleştirilen programda yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Türkistan Platformu üyeleri yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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