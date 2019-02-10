Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistanlı Halk Ozanı Heyit'in Vefatı Çin Zulmünü Yeniden Gözler Önüne Serdi

Doğu Türkistanlı Halk Ozanı Heyit'in Vefatı Çin Zulmünü Yeniden Gözler Önüne Serdi

1 saat önce

Doğu Türkistan'ın tarihi ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan halk ozanı Abdurrahman Heyit'in Çin'in zorunlu eğitim kampı olarak nitelendirdiği hapishanede hayatını kaybetmesi Çin zulmünü yeniden gözler önüne serdi.

Doğu Türkistanlı Halk Ozanı Heyit'in Vefatı Çin Zulmünü Yeniden Gözler Önüne Serdi, System.String[]
Doğu Türkistan'ın tarihi ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan halk ozanı Abdurrahman Heyit'in Çin'in zorunlu eğitim kampı olarak nitelendirdiği hapishanede hayatını kaybetmesi Çin zulmünü yeniden gözler önüne serdi.

Doğu Türkistan'da yaşayan Türk kökenli Uygurlara Çin'in baskı ve zulümlerine Türk dünyasından tepkiler devam ederken, dün acı bir haber geldi. Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit, Çin hapishanesinde vefat etti. Ozanın vefatının ardından Uygur Türklerinin sistematik olarak maruz kaldığı işkenceler yeniden dünya gündemine oturdu. Türk dünyasında Çin zulmüne karşı protestolar düzenlenmeye başladı.

Çin güvenlik kuvvetleri, Nisan 2017'de Abdurrahim Heyit'in evini basarak "Atalar" adlı şiiri "kimin yazdığını", şiiri "niye bestelediğini" sormuş, şiirin içinde geçen savaş şehitleri sözlerinin aşırılık ifade ettiği ve ayaklanma çağrısı yaptığı iddiasıyla ozanı tutuklamıştı. Birleşmiş Milletler, 1 milyona yakın Uygur Türkü'nün zorla kamplarda tutulduğuna ilişkin haberlerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan açıklama

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy halk ozanı Abdurrahman Heyit'in ölümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bir bestesi yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilen değerli halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği haberini derin teessürle öğrendik. Bu elim hadise, Türk kamuoyunun Sincan bölgesindeki ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisini daha da kuvvetlendirmiştir. Bu haklı tepkinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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