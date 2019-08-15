Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistanlı kadınlar: Çin, toplama kampında verdiği ilaç ve iğnelerle bizi kısırlaştırdı
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Doğu Türkistanlı kadınlar: Çin, toplama kampında verdiği ilaç ve iğnelerle bizi kısırlaştırdı

1 saat önce

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarına ve cezaevlerine aldığı Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kadınları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdığı belirtildi

Doğu Türkistanlı kadınlar: Çin, toplama kampında verdiği ilaç ve iğnelerle bizi kısırlaştırdı, System.String[]
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarına ve cezaevlerine aldığı Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kadınları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdığı iddia edildi.

Bir Fransız kanalına konuşan Gülbahar Celilova isimli Doğu Türkistanlı kadın, bir yıldan fazla kaldığı toplama kampında Çinli doktorlar tarafından kendilerine defalarca iğne yapıldığını söyledi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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