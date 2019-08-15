Doğu Türkistanlı kadınlar: Çin, toplama kampında verdiği ilaç ve iğnelerle bizi kısırlaştırdı
1 saat önce
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarına ve cezaevlerine aldığı Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kadınları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdığı belirtildi
Çin yönetiminin Doğu Türkistan
'da inşa ettiği toplama kamplarına ve cezaevlerine aldığı Uygur
Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kadınları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdığı iddia edildi.
Bir Fransız kanalına konuşan Gülbahar Celilova isimli Doğu Türkistanlı kadın, bir yıldan fazla kaldığı toplama kampında Çinli doktorlar tarafından kendilerine defalarca iğne yapıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti