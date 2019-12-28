Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor - Son Dakika Dünya

Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor

6 saat önce

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'deki Şincan Üniversitesi tıp fakültesinde çocuk gelişimi üzerine yüksek lisans yapan 27 yaşındaki Aygül Ablet'in de toplama kampına alındığı ortaya çıktı.

Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor, System.String[]

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'deki Şincan Üniversitesi tıp fakültesinde çocuk gelişimi üzerine yüksek lisans yapan 27 yaşındaki Aygül Ablet'in de toplama kampına alındığı ortaya çıktı.


euronews'e konuşan Aygül Ablet'in Türkiye'de yaşayan abisi Tursunjan Ablet, kardeşinin toplama kampına götürüldüğünü birkaç ay önce öğrendiğini ancak 1 ay önce teyit ettiğini dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Doğu Türkistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:59 
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