Doğu Türkistanlı tıp öğrencisi Aygül Ablet, Çin toplama kampında tutuluyor

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'deki Şincan Üniversitesi tıp fakültesinde çocuk gelişimi üzerine yüksek lisans yapan 27 yaşındaki Aygül Ablet'in de toplama kampına alındığı ortaya çıktı.



euronews'e konuşan Aygül Ablet'in Türkiye'de yaşayan abisi Tursunjan Ablet, kardeşinin toplama kampına götürüldüğünü birkaç ay önce öğrendiğini ancak 1 ay önce teyit ettiğini dile getirdi.