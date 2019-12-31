Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor - Son Dakika Dünya

Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor

6 saat önce

New York Tİmes'ın haberine göre yetkililerin baskısı altındaki Doğu Türkistanlı yoksul çiftçiler, köylüler, küçük işletme sahipleri, haftalar hatta aylarca çalışma kampına alınarak 'iş eğitimine' ve asimilasyon programlarına tabi tutuluyor

Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor, System.String[]

Çin Komünist Partisi yetkililerinden gelen emir gayet açık, direkt ve net; kırsal kesimlerden gelenler isteyerek ya da zorla ama mutlaka çalıştırılmalılar.


"Kontenjanlar oluşturulmalı.. Çalışmak istemeyenlerin aileleri cezalandırılmalı.."

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 
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