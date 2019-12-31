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Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor
6 saat önce
New York Tİmes'ın haberine göre yetkililerin baskısı altındaki Doğu Türkistanlı yoksul çiftçiler, köylüler, küçük işletme sahipleri, haftalar hatta aylarca çalışma kampına alınarak 'iş eğitimine' ve asimilasyon programlarına tabi tutuluyor
Çin Komünist Partisi yetkililerinden gelen emir gayet açık, direkt ve net; kırsal kesimlerden gelenler isteyerek ya da zorla ama mutlaka çalıştırılmalılar.
"Kontenjanlar oluşturulmalı.. Çalışmak istemeyenlerin aileleri cezalandırılmalı.."
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50
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