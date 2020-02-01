Doğu Türkistanlılar, depremzedeler için yöresel ekmeklerini pişirdi - Son Dakika
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Doğu Türkistanlılar, depremzedeler için yöresel ekmeklerini pişirdi

6 saat önce

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için yöresel tandır ekmeği yaptı.

Doğu Türkistanlılar, depremzedeler için yöresel ekmeklerini pişirdi, System.String[]

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için yöresel tandır ekmeği yaptı.

Kültür Park'ta kurulan çadır kentte, derneğe üye 15 gönüllü, tezgahta Doğu Türkistan'ın yöresel ekmeğini pişirerek, depremzedelere dağıttı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Gani Bekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Depremden sonra gönüllülerle hemen bölgeye geldiklerini anlatan Bekin, binaların çöktüğü alanda yemek dağıtımı yaptıklarını, depremzedelerin derdine derman olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bekin, "5 gün çadır kentte Doğu Türkistan'ın yöresel yemeği Uygur pilavı yaptık, tandır ekmeği pişirdik. Karınca misali hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

İmkanları el verdikçe yardıma devam edeceklerini dile getiren Bekin, şunları kaydetti:

"Tabii ki devletimizin hiçbir eksiği yok. Geçen ay Doğu Türkistan'da deprem oldu. Zulüm olduğu ve iletişim olmadığı için orada yardım yapamadık, elimizden geldiğince Elazığ'da olmaya çalıştık. Allah bir daha böyle acı göstermesin. Doğu Türkistanlılar olarak kültürümüzde, adetimizde dayanışma, paylaşma var."

Doğu Türkistan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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